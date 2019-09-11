На Крымском мосту началась установка железнодорожной автоматики

На Крымском мосту устанавливают систему контроля железнодорожных путей. Автоматика моста и станций будут «общаться» в режиме реального времени. Вся информация из локомотива будет доступна диспетчеру. Система исключит аварии из-за посторонних предметов или лопнувшего рельса. Сигнализация оценит ситуацию и при необходимости остановит состав.