К Крымскому мосту от Краснодара построят новую трассу

От Краснодара к Крымскому мосту хотят построить новую дорогу. Бесплатная скоростная трасса пройдет южнее существующей магистрали А-189. Проект представят 10 сентября, по плану строительство завершат к 2022 году. Стоимость дороги длиной 128 км оценивают в 1 млрд рублей.