Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика
На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика. За сутки по нему проехало почти 36 тыс. автомобилей.
Прежний суточный максимум пришелся на 11 августа — 35 307 автомобилей. В 2018 году наиболее высокая интенсивность движения в обе стороны была также 12 августа: 33 359 транспортных средств за сутки».
Всего с начала лета по Крымскому мосту проехало почти 1,7 млн автомобилей.
На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика. За сутки по нему проехало почти 36 тыс. автомобилей.
Прежний суточный максимум пришелся на 11 августа — 35 307 автомобилей. В 2018 году наиболее высокая интенсивность движения в обе стороны была также 12 августа: 33 359 транспортных средств за сутки».
Всего с начала лета по Крымскому мосту проехало почти 1,7 млн автомобилей.