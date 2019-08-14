Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика

На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика. За сутки по нему проехало почти 36 тыс. автомобилей.

Прежний суточный максимум пришелся на 11 августа — 35 307 автомобилей. В 2018 году наиболее высокая интенсивность движения в обе стороны была также 12 августа: 33 359 транспортных средств за сутки».

Всего с начала лета по Крымскому мосту проехало почти 1,7 млн автомобилей.