Прямой эфир
Сюжет:

Меркель назвал отделение Крыма от Украины волеизъявлением крымчан

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления Запада о том, что Россия «аннексировала» Крым — пропаганда, так как в действительности жители полуострова сами решили войти в состав РФ. Такую правовую оценку ситуации дал профессор Гамбургского университета Райнхард Меркель.

На невысокой ноте: Украина выразила протест после визита Путина в Крым
В Москве заявления официального Киева назвали ничтожными

По его словам, референдум не нарушил международное право, а называть произошедшее «аннексией» неверно, так как результат голосования соответствовал истинному желанию большинства жителей Крыма.

Меркель напомнил, что в международном праве «аннексией» назван факт захвата территории одного государства другим. Такое абстрактное определение и дает западным странам пространство для ложных интерпретаций и обвинений в адрес Москвы.

«Но это пропаганда. В Крыму произошла не «аннексия», а «сецессия», то есть объявление государственной независимости, подтвержденное результатами референдума, и отделение от Украины. За ним последовала заявка на членство в Российской Федерации, которую Москва приняла», — приводит слова профессора швейцарское издание Infosperber.

Меркель подчеркнул, что референдум и присоединение исключают возможность аннексии.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с РФ. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги референдума, называя произошедшее «аннексией». Москва неоднократно отмечала, что голосование проводилось с учетом всех демократических норм, и референдум является легитимным. Несмотря на это, Киев строит планы по «возвращению полуострова».

13 сентября в Совете Федерации назвали «быстрый и реальный метод», который поможет Украине вновь оказаться с Крымом в составе одного государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков оценил попытку Украины лишить представителя Крыма голоса в ОБСЕ
В правительстве Крыма поддержали идею о двойном названии республики

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019