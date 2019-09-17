Меркель назвал отделение Крыма от Украины волеизъявлением крымчан

Заявления Запада о том, что Россия «аннексировала» Крым — пропаганда, так как в действительности жители полуострова сами решили войти в состав РФ. Такую правовую оценку ситуации дал профессор Гамбургского университета Райнхард Меркель.

По его словам, референдум не нарушил международное право, а называть произошедшее «аннексией» неверно, так как результат голосования соответствовал истинному желанию большинства жителей Крыма.

Меркель напомнил, что в международном праве «аннексией» назван факт захвата территории одного государства другим. Такое абстрактное определение и дает западным странам пространство для ложных интерпретаций и обвинений в адрес Москвы.

«Но это пропаганда. В Крыму произошла не «аннексия», а «сецессия», то есть объявление государственной независимости, подтвержденное результатами референдума, и отделение от Украины. За ним последовала заявка на членство в Российской Федерации, которую Москва приняла», — приводит слова профессора швейцарское издание Infosperber.

Меркель подчеркнул, что референдум и присоединение исключают возможность аннексии.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с РФ. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги референдума, называя произошедшее «аннексией». Москва неоднократно отмечала, что голосование проводилось с учетом всех демократических норм, и референдум является легитимным. Несмотря на это, Киев строит планы по «возвращению полуострова».

13 сентября в Совете Федерации назвали «быстрый и реальный метод», который поможет Украине вновь оказаться с Крымом в составе одного государства.