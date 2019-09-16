В правительстве Крыма поддержали идею о двойном названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов высказался в поддержку предложения о переименовании Республики Крым в Республику Крым — Тавриду. Об этом в понедельник, 16 сентября, пишет «Российская газета».

«Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: «Республика Крым — Таврида», — отметил он.

По словам Мурадова, в ряде субъектов России применяется историческая часть в названии. Например, это Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания). Он отметил, что если инициативу поддержит общественность, то вопрос о переименовании республики может обсуждаться в ее Госсовете и других органах власти.

С инициативой присвоения двойного названия Крыму выступил ранее в понедельник глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус. По его мнению, это позволит укрепить российский статус полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве и на Западе результаты голосования не признали, несмотря на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.