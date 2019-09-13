Признанный лучшим в мире крымский курорт откроет ресторан в Москве

Крымский курорт Mriya Resort & Spa, признанный лучшим в мире в 2018 году, откроет ресторан в Москве. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на генерального директора комплекса Гранта Бабасяна в пятницу, 13 сентября.

Ресторан будет называться «Черное море». Он будет располагаться в бизнес-центре President Plaza на Кутузовском проспекте. Заведение общей площадью 200 кв. м будет вмещать в себя примерно 50 гостей. Кухня будет черноморская, с акцентом на традиционные продукты побережья.

Размер инвестиций не раскрывается, однако, по словам собеседника «Ведомостей», он будет построен на собственные деньги курорта. Владелец сети ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов оценил будущие вложения в проект в 20–25 млн рублей.

Если проект станет успешным, его рестораны заработают во всех российских городах-миллионниках.

«В России рестораны у гостиниц обычно сомнительного качества. Именно поэтому последнее время отели взяли за правило приглашать к себе известных рестораторов», — считает Миронов.

President Plaza принадлежит Сбербанку, строительство Mriya Resort & Spa финансировала эта же финансовая организация, что стоило ей $300 млн. В пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев газете.

Курортный комплекс был открыт в Крыму в районе Ялты в 2014 году. Его концепцию разрабатывал британский архитектор сэр Норман Фостер, лауреат Императорской и Притцкеровской премий в области архитектуры. Курорт занимает 27 га, где кроме санаторно-курортного комплекса на 422 номера и виллы будет построен винно-дегустационный комплекс с винодельней, школой сомелье и виноделия, а также винный ресторан и сыроварня.

В 2018 году Mriya Resort & Spa стал лучшим в трех номинациях престижной мировой премии в сфере туризма World Travel Awards — «Лучший курорт в мире», «Лучший семейный курорт с виллами» и «Лучший люксовый курорт с виллами».

В августе 2018 года пресс-служба Mriya Resort & Spa сообщила, что на базе курорта создаст первый в России подводный парк техники. Первым его экспонатом будет списанный пассажирский лайнер Ан-24, который был затоплен в районе поселка Оползневое у южного берега республики.