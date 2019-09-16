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В Крыму 3 тыс. военных подняли по тревоге для проведения учений

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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В Крыму подразделения морской пехоты и армейского корпуса Черноморского флота подняли по тревоге для проведения учений. Как сообщили в понедельник, 16 сентября, в пресс-службе флота, личный состав отрабатывает захват и оборону морского побережья.

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«Около 3 тыс. военнослужащих и порядка 300 единиц военной и специальной техники из состава армейского корпуса и морской пехоты Черноморского флота были подняты по тревоге в рамках проведения двустороннего бригадного тактического учения», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Соединения морской пехоты и береговой обороны получили экипировку, оружие и боеприпасы, совершили марш на полигон Опук и начали инженерное оборудование позиций. Также началась подготовка военной техники и личного состава к погрузке на большие десантные корабли и переходу в район высадки морского десанта.

В начале сентября учения проходили в Охотском море. 6 сентября появилось видео, на котором запечатлено отражение воздушной атаки условного противника кораблями Тихоокеанского флота. В составе тактической группы находились флагман флота крейсер «Варяг», большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», эскадренный миноносец «Быстрый», а также корвет «Совершенный».

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