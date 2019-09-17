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Пушков оценил попытку Украины лишить представителя Крыма голоса в ОБСЕ

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал попытку украинской делегации лишить слова журналистку из Крыма Марию Волконскую на совещании ОБСЕ по свободе СМИ в Варшаве.

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Пушков отметил, что старания представителей Киева не увенчались успехом, и Украине стоит привыкнуть к такому исходу.

«Украинская делегация потребовала лишить слова журналистку из Крыма — и получила отпор. Киеву надо привыкать: крымчан будут слушать, и не только в ОБСЕ. Нельзя лишить права голоса 2,35 млн человек», — написал Пушков в Twitter.

Сенатор подчеркнул, что всем уже давно стало ясно, что Крым — это не Украина.

Ранее, 16 сентября, в ходе пленарной дискуссии ОБСЕ состоялось выступление главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской. При этом член украинской делегации обращался к модератору с требованием не давать ей слово, так как полуостров — якобы часть Украины.

Тем не менее журналистке позволили продолжить выступление, отметив, что участники совещания не обсуждают статус Крыма. Волконская, в свою очередь, предложила присутствующим самим посетить полуостров, чтобы оценить ситуацию в регионе.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей республики высказались за воссоединение с Россией. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования. Москва же неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением всех международных и демократических норм, а значит, является легитимным.

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