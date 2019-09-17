Журналистка из Крыма рассказала о работе зарубежных СМИ на полуострове

Главный редактор Крымского информационного агентства (КИА) Ольга Леонова 16 сентября рассказала, как организовывалась работа сотрудников СМИ при подготовке референдума в 2014 году в Крыму.

По ее словам, всем сотрудникам прессы разрешали находиться на территории полуострова. При этом ни одного журналиста не арестовали.

«Также, в отличие от конфликтов в Сирии, на Филиппинах, в Ираке, на Донбассе, ни один журналист, оператор или фотограф не погиб, не был убит», — цитирует «РИА Новости» выступление Леоновой на совещании ОБСЕ по правам человека.

Помимо этого журналистка вспомнила, как ее коллеги специально рассказывали неправду о событиях в Крыму. Она пояснила, что по сей день некоторые украинские СМИ транслируют не очевидные факты, а лишь занимаются интерпретацией имеющихся данных.

«И всё же, несмотря на такие многочисленные случаи, Крым ждет представителей СМИ со всего мира, Крым открыт и гарантирует безопасность и содействие», — подытожила она.

В 2014 году, после того как Крым вошел в состав РФ путем референдума, Киев перекрыл шлюзы Северо-Крымского канала, покрывавшего до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Проблему российские власти решили бурением новых артезианских скважин.