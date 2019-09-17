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Экс-президента Крыма доставили в Россию после инсульта на отдыхе

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Первый президент Крыма Юрий Мешков, перенесший в начале сентября инсульт на отдыхе в Турции, доставлен в Россию. Об этом сообщила его дочь Марианна.

«Спасибо всем, кто помогал. Папа в Красногорске (Подмосковье)», - написала она в Facebook.

2 сентября стало известно, что единственный в истории Крыма президент Юрий Мешков перенес инсульт и впал в кому во время отпуска с супругой в Турции. Вероятно, причиной ухудшения состояния здоровья стала жаркая погода. Позже Мешкову стало лучше, и врачи разрешили его транспортировку в РФ.

Мешков занимал пост главы республики 1994–1995 годах, когда Крым был автономией в составе Украины. В 1995 году должность упразднили, а полуострову присвоили статус автономной республики, ликвидировав его собственную конституцию. Среди пунктов политической программы Мешкова были сближение с Россией и создание рублевой зоны.

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