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Министром внутренних дел Крыма назначен Павел Каранда

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Фото: 82.мвд.рф
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Новым главой министерства внутренних дел (МВД) Республики Крым назначен генерал-майор Павел Каранда. Об этом воскресенье, 8 сентября, ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

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«Указом президента Павел Каранда утвержден в занимаемой должности — должности министра», — отметили они.

Уточняется, что с 2019 года Каранда был временно исполняющим обязанности министра внутренних дел Крыма. До него ведомство возглавлял генерал-лейтенант Олег Торубаров, который вышел на пенсию.

Каранда работал на различных должностях в уголовном розыске и управлении по борьбе с организованной преступностью в Мурманской области, а в 2013 году стал начальником полиции по Вологодской области. В 2016 году указом президента России Владимира Путина полковник полиции Каранда был назначен заместителем министра внутренних дел по Республике Крым — начальником полиции.

Звание генерал-майор полиции ему присвоил российский лидер в 2017 году.

2 сентября Путин в шутку предложил назначить вице-премьера Виталия Мутко мэром Тулуна, пострадавшего от наводнения, во время встречи с жителями в Иркутской области. Он раскритиковал работу нынешнего главы города Юрия Карих по ликвидации последствий ЧП и назвал ее некомпетентной.

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