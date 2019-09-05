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Путин назвал странным отказ Японии от выдачи виз крымчанам

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва в эксклюзивном порядке пошла на безвизовое посещение японцами Курильских островов и на фоне этого странно, что Токио не выдает визы жителям российского Крыма. Об этом он сказал в четверг, 5 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Намерен продолжать диалог, чтобы с Путиным заключить мирный договор»
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«Конечно, для нас очень странно, что Япония, например, не выдает виз не конкретному гражданину, но, скажем, всем крымчанам. Где Япония, а где Крым», — цитирует президента ТАСС.

Путин отметил, что Россия, исходя из гуманитарных соображений, пошла навстречу просьбам бывших жителей южной части Курил о посещении этих территорий. По его словам, это решение имеет и политическую составляющую, так как на эти острова японское государство отказывается оформлять визы своим гражданам.

«Мы понимаем всю тонкость этой ситуации и просто идем навстречу», — добавил президент.

Ранее 5 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора между Россией и Японией. Он призвал российского лидера «вдвоем сделать всё», чтобы Токио и Москва двигались вперед к этой цели.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной являются притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако на Украине и в некоторых других странах результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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