В пилотном туре на южные Курилы примут участие до 35 японцев

Первый пилотный тур для японских туристов на южную часть Курильских островов продлится шесть дней. Участие в нем примут до 35 человек. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

По данным СМИ, поездка состоится с 11 по 16 октября, но в зависимости от погоды сроки могут сдвинуть. Тур осуществят на пассажирском судне. В настоящее время программа тура проходит согласование.

Туристы прибудут на Кунашир, осмотрят достопримечательности, среди которых вулканы и горячие источники. Размещением японцев на острове займутся российские турагентства.

Накануне в Ростуризме отметили, что в октябре для японских путешественников проведут пилотную поездку на Курилы. В следующем году туры будут проводить на регулярной основе.

17 июля стало известно, что за первую половину 2019 года Японию посетили 55,9 тыс. россиян. Это больше, чем в прошлом году, на 20,4%.

В 2018 году в Японии побывало более 46 тыс. человек.