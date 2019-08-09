Захарова оценила карту Олимпиады-2020 с «японскими» Курилами

Изображение Южных Курил частью территории Японии на сайте Олимпиады-2020 нелегитимно и отравляет отношения с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на площадке всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» в пятницу, 9 августа.

«Мы считаем, что подобные действия неправомочны», — цитирует Захарову ТАСС.

Представитель МИДа отметила, что произошедшее не идет на пользу созданию благоприятной атмосферы, связанной с «решением сложных остающихся вопросов».

«Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции, или делает это по незнанию, или в связи с отсутствием понимания исторических реалий. Кому на пользу идут эти действия?» — спросила Захарова.

По ее словам, это точно не идет на пользу двусторонним отношениям и самому Токио.

Ранее на сайте Олимпиады 2020 года появилась карта Японии, на которой острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и острова Малой Курильской гряды (по-японски — Хабомаи) указаны как часть провинции Хоккайдо. Примечательно, что аналогичная карта была показана в июле в видеоролике к саммиту G20. Тогда Москва выразила Токио протест.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

По итогам Второй мировой войны Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир отошли СССР. Япония отказывается это признавать, и мирный договор между странами до сих пор не подписан. В 2018 году президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, согласно которой Москва может рассмотреть возможность передачи двух островов.

Однако Путин подчеркнул, что вопрос требует проработки, так как в документе не указывается, на каком основании СССР был готов передать острова и под чей суверенитет они подпадут.