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Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта

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Фото: ТАСС/Сергей Мамонтов
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Первого президента Республики Крым Юрия Мешкова вывели из состояния искусственной комы, он пришел в сознание. Об этом 2 сентября сообщил депутат Верховной рады Автономной Республики Крым второго созыва (1994–1998) Вадим Мордашов.

«Об этом мне только что сообщил его (Мешков. — Ред,) сын Максим. Мешков уже в сознании, говорить пока не может, отвечает морганием глаз», — рассказал Мордашов агентству ТАСС.

Ранее в этот день экс-депутат сказал, что 73-летнему Мешкову стало плохо накануне на отдыхе в Турции. По словам дочери первого президента республики Марианны Мешковой, ее отец перенес инсульт и впал в кому. Вероятно, причиной ухудшения состояния здоровья стала жаркая погода.

Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины. В 1995 году должность упразднили, а Крыму присвоили статус автономной республики, ликвидировав его собственную конституцию. Среди пунктов политической программы Мешкова — сближение с Россией, создание рублевой зоны и предоставление жителям полуострова гражданства РФ.

В 2011 году Мешкова депортировали из Крыма, ему запретили въезд на Украину на пять лет.

В марте 2019 года экс-главу Крыма задержали и арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям сотрудников полиции. Инцидент произошел во время празднования пятилетия воссоединения полуострова с Россией.

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