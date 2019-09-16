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Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

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Фото: РИА Новости/Тарас Лариохин
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Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека. Мероприятие проходит в Варшаве в понедельник, 16 сентября.

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В ходе пленарной дискуссии выступала главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская, передает «РИА Новости». Сразу же после начала ее речи украинец заявил модератору, что журналистка не должна выступать на площадке и ей следует покинуть зал, поскольку Крым является частью Украины, «хоть и временно оккупированной».

Член делегации обосновал свою позицию тем, что совещание ОБСЕ не может использоваться для высказывания точки зрения «оккупационных властей» полуострова. Он также апеллировал к соблюдению принципов «нерушимости границ» и «территориальной целостности».

За Волконскую вступился представитель Минкомсвязи РФ Кирилл Игнатов. Он напомнил, что ОБСЕ не уполномочена определять территориальную принадлежность территорий, и попросил модератора положить конец данной практике.

По итогам дискуссии модератор сообщил, что участники совещания не обсуждают статус Крыма, и заявил журналистке, что она может продолжить выступление «именно как» представитель «Крымской газеты». В свою очередь, главный редактор продолжила речь и позвала всех присутствующих на заседании посетить полуостров, чтобы самим оценить ситуацию в регионе.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве и на Западе результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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