В Госдуме предрекли истерику Запада из-за интеграции России и Белоруссии

Реальная экономическая интеграция России и Белоруссии вызовет агрессивно-истеричную реакцию со стороны западных стран, полагает депутат Госдумы от партии «Родина» Алексей Журавлев.

«Возможны и провокации. Но, как говорится, собака лает, караван идет», — написал парламентарий в своем Facebook в понедельник, 16 сентября.

Ранее в этот же день газета «Коммерсант» опубликовала подробности плана экономической интеграции России и Белоруссии. Программа рассчитана на полтора года и предполагает большую степень интеграции, чем у стран Евросоюза.

По информации издания, с 2022 года речь может идти о фактически конфедеративном государстве. Ожидается, что Москва и Минск примут единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединят таможенную и энергетическую политики, предоставят взаимный единый доступ к госзакупкам, унифицируют системы учета собственности.

Известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал экономическое объединение с российским лидером Владимиром Путиным на встрече 18 июля. Ранее Лукашенко называл развитие и углубление двусторонних связей с Россией приоритетным направлением внешней политики республики, пишет «Газета.ру».