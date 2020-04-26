В Белоруссии число зараженных коронавирусом превысило 10 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Белоруссии достигло 10 463, из них 873 были выявлены за последние сутки. Об этом сообщили в минздраве республики 26 апреля.

«Зарегистрировано 10 463 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,1% протестированных», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

За время распространения коронавируса в Белоруссии выздоровели 1695 человек. Также зафиксировано 72 случая летального исхода пациентов с COVID-19, у всех присутствовали хронические заболевания. Всего было сделано более 147 тыс. тестов.

Несмотря на пандемию коронавируса в мире, Белоруссия не вводила режим самоизоляции, учебные заведения продолжают работать.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала ввести карантин и комендантский час. Однако президент Александр Лукашенко отказался закрывать государственные границы, назвав эту меру несусветной глупостью, а также осудил некоторые другие превентивные меры, в том числе закрытие храмов.

По словам белорусского лидера, зараженные коронавирусом умирают не от инфекции, а от хронических заболеваний, которые у них были. Саму же пандемию Лукашенко назвал божьим наказанием за безответственное отношение к экологии.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 26 апреля, всего в мире коронавирус обнаружен у свыше 2,9 млн человек, скончались 203 тыс. человек.