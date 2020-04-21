Прямой эфир

Россия не вводила ограничений на импорт гречки в страны ЕАЭС

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не ограничивала поставки гречихи и гречневой крупы на рынки членов ЕАЭС, включая Белоруссию. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Сделано в ЕАЭС: список товаров с общим брендом расширен
Страны союза будут совместно выпускать лифты, разрабатывать технологии в сфере накопления электроэнергии и построят общие хабы

В сообщении министерства указано, что страна не имеет проблем в обеспечении внутренних потребностей в гречке. В 2020 году прогнозируется увеличение площадей посева гречихи на 51,6 тыс. га, до 858,2 тыс. га.

Так в Минсельхозе прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Россия отказалась закупать у республики гречку. В связи с этим белорусский лидер поручил увеличить площади под гречихой в этом году.

20 апреля президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что в России не может быть дефицита гречки, так как в стране созданы большие запасы этой крупы.

12 апреля сообщалось, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) начал действовать запрет на вывоз ряда продовольственных товаров.

До 30 июня из стран ЕАЭС (России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) нельзя вывозить гречку, рис, рожь, репчатый лук, чеснок, а также дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минсельхозе сообщили о возможном снижении цен на зерно в России
Минсельхоз не зафиксировал необоснованного завышения цен в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020