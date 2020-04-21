Россия не вводила ограничений на импорт гречки в страны ЕАЭС

Россия не ограничивала поставки гречихи и гречневой крупы на рынки членов ЕАЭС, включая Белоруссию. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

В сообщении министерства указано, что страна не имеет проблем в обеспечении внутренних потребностей в гречке. В 2020 году прогнозируется увеличение площадей посева гречихи на 51,6 тыс. га, до 858,2 тыс. га.

Так в Минсельхозе прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Россия отказалась закупать у республики гречку. В связи с этим белорусский лидер поручил увеличить площади под гречихой в этом году.

20 апреля президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что в России не может быть дефицита гречки, так как в стране созданы большие запасы этой крупы.

12 апреля сообщалось, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) начал действовать запрет на вывоз ряда продовольственных товаров.

До 30 июня из стран ЕАЭС (России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) нельзя вывозить гречку, рис, рожь, репчатый лук, чеснок, а также дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.