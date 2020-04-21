Лукашенко заявил об отказе России закупать гречку у Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказалась закупать у республики гречку. Об этом 21 апреля сообщило агентство БелТА.

В ходе рабочей поездки в Бобруйск Лукашенко расспросил губернатора Могилевской области Леонида Зайца о ходе посевной кампании и обратил внимание на возделывание гречки.

«Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас», — сказал он.

Ранее, 1 апреля, стало известно, что в Белоруссии временно приостановлен экспорт гречки, чеснока и лука. Ограничения действуют и при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории, а также реэкспорта.

31 марта был установлен запрет на вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) некоторых видов растительной продукции. В список попали в том числе рис, мука грубого помола, репа и гранулы из зерна злаков.