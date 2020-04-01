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В Белоруссии на три месяца приостановили экспорт гречки и чеснока

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Фото: Depositphotos
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В Белоруссии временно приостановлен экспорт гречки, чеснока и лука. Об этом говорится в постановлении правительства страны, опубликованном в среду, 1 апреля, на сайте правовой информации.

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«Устанавливается временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока вне зависимости от страны их происхождения», — говорится в сообщении.

Ограничения действуют и при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории, а также реэкспорта, сообщает телеканал «360».

Запрет вводится сроком на три месяца, уточняет RT.

Накануне был установлен запрет на вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) некоторых видов растительной продукции. В список попали в том числе рис, мука грубого помола, репа и гранулы из зерна злаков, сообщается на сайте aif.ru.

31 марта в минздраве Белоруссии сообщили, что у 163 человек диагностировали коронавирусную инфекцию.

По данным на 1 апреля, два человека скончались в Белоруссии от COVID-19.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 1 апреля в мире превысило 859 тыс. человек, скончались более 42 тыс. инфицированных, 178 тыс. выписаны из больниц.

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