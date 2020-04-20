В Российском зерновом союзе заявили о невозможности дефицита гречки в России

В России не может быть дефицита гречки, в стране созданы большие запасы этой крупы, заявил в понедельник, 20 апреля, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

«Никакой дефицит гречки нас не ожидает в принципе, не может ожидать — запасов очень много. На текущий момент мы еще не доели порядка 300 тыс. т гречихи, а в пересчете на крупу это 240 тыс. т», — цитирует Злочевского «Интерфакс».

По его словам, цены на гречку даже могут упасть, так как россиянине закупились этой крупой впрок и произойдет «давление больших запасов на внутренние цены», передает НСН.

Также глава союза предположил, что в 2020 году Россия может побить исторический рекорд по сбору зерновых при условии благоприятной погоды.

«Если каких-то существенных, глобальных рисков погодных не случится, мы в этих условиях получим урожай в районе 130 млн т», — цитирует Злочевского RNS.

Он отметил, что урожай зерновых в любом случае будет не ниже 115 млн т.

14 апреля Злочевский прокомментировал резкий рост цен на гречневую крупу и пшено, пишет RT. Он отметил, что никаких предпосылок для резкого скачка цен нет, кроме повышенного спроса.

17 апреля заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала, что в Минсельхозе прогнозируют стабилизацию цен на зерно в стране на следующей неделе.

На прошлой неделе оптовые цены на гречневую крупу и пшено резко выросли. Аналитики компании «ПроЗерно» отмечают, что тонна гречки за семь дней подорожала более чем на 6,6 тыс. рублей. Неделей ранее рост составил тысячу рублей. Сейчас тонна гречки стоит 61,04 тыс. рублей. Стоимость пшена выросла на 3,8 тыс. рублей — до 31,4 тыс. рублей за тонну.

12 апреля сообщалось, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) начал действовать запрет на вывоз ряда продовольственных товаров.

До 30 июня из стран ЕАЭС (России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) нельзя вывозить гречку, рис, рожь, репчатый лук, чеснок, а также дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.

Такое решение призвано обеспечить жителей достаточным количеством продовольствия во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Список формировался исходя из повышенного спроса на данные продукты.