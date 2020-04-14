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Глава Зернового союза объяснил рост цен на гречку и пшено

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Никаких предпосылок, кроме повышенного спроса, для резкого скачка цен на гречневую крупу и пшено в России нет. Такое мнение высказал во вторник, 14 апреля, глава Зернового союза Аркадий Злочевский.

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«С точки зрения балансовых показателей никаких почв для такого роста цен нет. Чисто ажиотажный спрос сгенерировал это повышение», — цитирует Злочевского НСН.

По его словам, повышенный спрос в последние недели касался всех круп и крупяных изделий.

«Запасы сделаны, волна пошла на спад, и дальше всё будет приходить в чувство», — уточнил он, добавив, что Россия полностью обеспечивает граждан гречневой крупой, не закупая ее за рубежом.

На прошлой неделе оптовые цены на гречневую крупу и пшено резко выросли. Аналитики компании «ПроЗерно» отмечают, что тонна гречки за семь дней подорожала более чем на 6,6 тыс. рублей, сообщает телеканал «360». Неделей ранее рост составил тысячу рублей. Сейчас тонна гречки стоит 61,04 тыс. рублей. Стоимость пшена выросла на 3,8 тыс. рублей — до 31,4 тыс. рублей за тонну.

12 апреля сообщалось, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) начал действовать запрет на вывоз ряда продовольственных товаров, пишет RT.

До 30 июня из стран ЕАЭС (России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) нельзя вывозить гречку, рис, рожь, репчатый лук, чеснок, а также дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.

Такое решение призвано обеспечить жителей достаточным количеством продовольствия во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Список формировался исходя из повышенного спроса на данные продукты.

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