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В Минсельхозе сообщили о возможном снижении цен на зерно в России

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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В Минсельхозе прогнозируют стабилизацию цен на зерно в России на следующей неделе. Об этом в пятницу, 17 апреля, рассказала заместитель министра сельского хозяйства страны Оксана Лут в ходе онлайн-конференции.

«Мы ожидаем, что уже на следующей неделе цена не просто стабилизируется, а даже немного снизится», — заявила она.

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Замминистра отметила, что квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн т может быть установлена к середине мая или раньше.

«На 14 апреля уже выбрано 2 млн т. Учитывая, что на экспорт уходит по миллиону тонн в неделю, к середине мая, а может даже раньше, мы понимаем, что квота закончится», — добавила Лут.

На прошлой неделе оптовые цены на гречневую крупу и пшено резко выросли. Аналитики компании «ПроЗерно» зафиксировали подорожание тонны гречки за семь дней более чем на 6,6 тыс. рублей. Неделей ранее рост составил 1 тыс. рублей.

12 апреля сообщалось, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) начал действовать запрет на вывоз ряда продовольственных товаров, пишет RT.

До 30 июня из стран ЕАЭС (России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) нельзя вывозить гречку, рис, рожь, репчатый лук, чеснок, а также дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.

2 апреля правительство приняло решение о квотировании продажи зерна из России.

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