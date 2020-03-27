Прямой эфир

Минсельхоз предложил ограничить экспорт зерновых

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минсельхоз России предложил ввести квоты на экспорт зерновых на период с 1 апреля по 30 июня. Речь идет об объеме в 7 млн т, говорится в сообщении министерства.

Предложено ограничить экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Семена зерновых культур под ограничение не попадают, передает «РИА Новости».

Механизм квотирования разработан совместно с крупнейшими российскими экспортерами.

О подготовке соответствующего проекта стало известно в январе.

13 декабря 2019 года глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в интервью «Коммерсанту» заявил, что ведомство прорабатывает вопрос создания механизмов возможного ограничения экспорта зерна из России, которые могли бы регламентировать поставки при определенной рыночной конъюнктуре. Он отметил, что потребности внутреннего рынка и задачи продовольственной безопасности являются приоритетными. Патрушев подчеркнул, что разрабатываемые механизмы будут применяться только при острой необходимости и предусматривать запрет на вывоз свыше определенного лимита общих экспортных возможностей России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минсельхоз зафиксировал снижение цен на овощи в России
Минсельхоз оценил объем товарных запасов сахара в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020