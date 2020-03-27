Минсельхоз предложил ограничить экспорт зерновых

Минсельхоз России предложил ввести квоты на экспорт зерновых на период с 1 апреля по 30 июня. Речь идет об объеме в 7 млн т, говорится в сообщении министерства.

Предложено ограничить экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Семена зерновых культур под ограничение не попадают, передает «РИА Новости».

Механизм квотирования разработан совместно с крупнейшими российскими экспортерами.

О подготовке соответствующего проекта стало известно в январе.

13 декабря 2019 года глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в интервью «Коммерсанту» заявил, что ведомство прорабатывает вопрос создания механизмов возможного ограничения экспорта зерна из России, которые могли бы регламентировать поставки при определенной рыночной конъюнктуре. Он отметил, что потребности внутреннего рынка и задачи продовольственной безопасности являются приоритетными. Патрушев подчеркнул, что разрабатываемые механизмы будут применяться только при острой необходимости и предусматривать запрет на вывоз свыше определенного лимита общих экспортных возможностей России.