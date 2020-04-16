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Минсельхоз не зафиксировал необоснованного завышения цен в России

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Фото: ТАСС/Стоян Васев
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Случаев необоснованного завышения цен со стороны сельхозпроизводителей не зафиксировано. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 16 марта на сайте Минсельхоза России.

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«Минсельхоз России на постоянной основе ведет мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей, в настоящий момент ситуация на продовольственном рынке оценивается как стабильная. По данным министерства на 16 апреля, цены производителей на основные категории мясной продукции за неделю показали снижение или сохранились на стабильном уровне», — говорится в сообщении ведомства.

Так, средняя цена на свинину снизилась на 1,1%, до 134,89 руб./кг (без учета НДС). Средняя стоимость говядины составила 239,75 руб./кг (+0,3%), мяса кур — 106,7 руб./кг (-0,4%). Объем промышленного производства мяса в январе-феврале 2020 года вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 455 тыс. т.

Объем производства мясных, мясосодержащих, охлажденных и замороженных полуфабрикатов составил 594,7 тыс. тонн (+12,2%), колбасных изделий, включая детское питание — 55,3 тыс. тонн.

14 апреля генпрокурор России Игорь Краснов поручил региональным прокурорам незамедлительно реагировать на завышение цен на социально значимые товары.

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