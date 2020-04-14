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Прокурорам поручили незамедлительно реагировать на повышение цен на продукты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Генпрокурор России Игорь Краснов поручил региональным прокурорам незамедлительно реагировать на завышение цен на социально значимые товары. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 14 апреля.

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«Прокуроры регионов ориентированы на незамедлительную организацию проверочных мероприятий путем направления в антимонопольные органы поручений об осуществлении проверок по фактам нарушений торговыми сетями, ритейлерами и иными хозяйствующими субъектами правил ценообразования на товары обозначенной категории (муку, гречку, сахар и др.)», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

8 апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о получении жалоб на изменение цен по широкому спектру товаров. Речь идет о гречке, сахаре, овощах и фруктах.

9 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единая Россия» поддержал предложение о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты.

В этот же день в Минсельхозе РФ заявили, что не выявили явных фактов завышения цен на продукцию среди российских аграриев.

За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2774. Всего в стране диагностировано 21 102 случая заболевания. Умерли 170 человек, 1694 пациента выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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