Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки готовой еды. Эта информация следует из списка поручений российского лидера от 11 апреля по итогам встречи с представителями бизнеса 26 марта, передает пресс-служба Кремля.

Правительство должно проработать меры поддержки таких сервисов в том числе при помощи частичного субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства стоимости доставки во время пандемии коронавируса.

Также президент поручил кабинету министров до 30 апреля рассмотреть возможность переноса на II квартал ряда госзакупок, которые планировались на II полугодие.

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