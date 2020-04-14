В Ростовской области начали выдачу продуктовых наборов имеющим льготы ученикам

Выдача продуктовых наборов ученикам, находящимся на дистанционном обучении и имеющим социальные льготы, началась в Ростовской области по распоряжению губернатора региона Василия Голубева.

«Продукты выдаются на территории всей области. Это специально скомплектованные продуктовые наборы для семей с детьми льготных категорий взамен горячего питания. Если ребенок получал бесплатное питание в школе до введения всеобщего дистанционного обучения, то семья автоматически попадет в списки на получение продуктового набора», — пояснил первый заместитель губернатора донского региона Игорь Гуськов.

Если семья относится к малообеспеченной или многодетной, ребенок инвалид или его возможности здоровья ограничены, но документы на бесплатное питание в школе не предоставлялись, то их можно отправить через электронные средства связи. После этого семью включат в список на предоставления продуктового набора.

В него входят консервы, подсолнечное масло, сгущенное и питьевое молоко, сахар, крупы, шоколад, сок, фрукты и печенье. Каждое муниципальное образование самостоятельно закупает и комплектует продуктовые наборы исходя из рекомендованного перечня.

Набор выдают один раз за период обучения в апреле — с 6 по 30 апреля.

Напомним, по инициативе губернатора Василия Голубева, с 10 апреля расширен круг граждан, которые могут рассчитывать на повышенные социальные выплаты..