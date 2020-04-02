Правительство России ввело временную квоту на экспорт зерна

Правительство приняло решение о квотировании экспорта зерна из России. Соответствующее постановление в четверг, 2 апреля, появилось на официальном портале правовой информации.

«Установить с 1 апреля по 30 июня 2020 года (включительно) количественное ограничение (квоту) на вывоз за пределы Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурзы», — говорится в документе.

Общий объем допустимого экспорта — 7 млн т.

На минувшей неделе Минсельхоз озвучил идею об ограничении экспорта зерна из России. Речь шла о ключевых для внутреннего рынка зерновых культурах: пшеница, рожь, кукуруза и ячмень.

Позже Минэкономразвития подготовило проект постановления о введении квоты. От подробных комментариев представители министерства воздержались. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключал, что правительство будет обсуждать вопрос временной квоты на экспорт зерна.

Кроме введения экспортной квоты, правительство России разрешило зерновые интервенции в 2020 и 2021 года. Однако прежде появилась информация о том, что Минсельхоз России в рамках государственных интервенций планирует направить до 1,5 млн т зерна на внутренний рынок.