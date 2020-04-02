Минсельхоз РФ запланировал направить до 1,5 млн т зерна на рынок

Минсельхоз России в рамках государственных интервенций планирует направить до 1,5 млн т зерна на внутренний рынок. Об этом говорится в четверг, 2 апреля, сказано в сообщении министерства.

Предварительная дата начала торгов, по данным ТАСС, — 13 апреля. Аккредитация участников начнется 13 апреля.

«В общей сложности планируется направить до 1,5 млн т зерна на внутренний рынок для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также отрасли животноводства», — добавили в ведомстве.

О намерении провести товарные зерновые интервенции Минсельхоз сообщил 27 марта.

1 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил в разговоре с журналистами, что вопрос введения ограничения на экспорт зерна будет обсуждаться в правительстве.

С соответствующим предложением Минсельхоз выступил 27 марта. Инициатива прежде всего касается продажи пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Речь идет о квоте в 7 млн т.