Песков допустил начало обсуждений о вводе ограничений на экспорт зерна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 1 апреля, в разговоре с журналистами допустил, что вопрос введения ограничения на экспорт зерна будет обсуждаться в правительстве.

«Это вопрос правительства, вопрос регулирования рынка зерна. Не могу исключать, возможно он как-то будет затрагиваться сегодня на правительстве. Если будет затрагиваться — вы услышите», — сказал Песков.

Он добавил, что если этот вопрос выпадет из повестки обсуждения, то все дальнейшие комментарии предоставит Минсельхоз.

На минувшей неделе Министерство сельского хозяйства России предложило ограничить экспорт зерновых культур. Инициатива прежде всего касается продажи пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Речь идет о квоте в 7 млн т.

Через несколько дней Минэкономразвития РФ согласовало проект постановления о введении временной квоты на экспорт зерна. Однако представители министерства не раскрыли подробностей этого документа.

24 марта Минсельхоз заявил о снижении спроса на крупы, макароны и консервы в России. В министерства заявили, что обстановка на продовольственном рынке стабильная и дефицита продукции на складах не зафиксировано.