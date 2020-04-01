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Вице-премьер заявила об окончании пикового спроса на продукты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пиковый спрос на продовольствие в торговых сетях пройден, ситуация стабильна. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко.

Запасной инстинкт: средний чек в магазинах за неделю вырос на 20%
Это связано в первую очередь с увеличением объемов покупок на фоне ситуации с COVID-19

Как уточнила вице-премьер в ходе оперативного совещания с министерствами и ведомства по вопросам регулирования потребительского рынка, распределительные центры и склады торговых операторов заполнены продуктами. Власти мониторят ситуацию в режиме онлайн и реагируют на потребности региональных предприятий, добавила она.

«Регионы формируют минимум двухмесячный запас продовольствия, но пиковые нагрузки на магазины уже пройдены и предпосылок для повышенного спроса нет», — цитирует ее в среду, 1 апреля, ТАСС.

Также участники совещания обсудили ситуацию по основным группам продовольствия, в том числе тем, на которые был вызван повышенный спрос в середине марта, вопросы в части сохранения стабильности на внутреннем рынке, а также дополнительные меры по обеспечению продовольствием.

Накануне сообщалось о росте в Москве из-за повышенного спроса в связи с пандемией коронавируса сроков доставки продуктов из крупных сетей супермаркетов. Так, в онлайн-гипермаркете «Утконос» наблюдают повышенный спрос на доставку продуктов на дом с начала марта. Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru фиксировал всплеск спроса на свои услуги в последние три недели марта.

22 марта министр промышленности и торговли России Денис Мантуров уверил, что дефицита продуктов на полках российских магазинов не будет. Президент РФ Владимир Путин призвал россиян не делать сверхзапасов продуктов, чтобы их не пришлось потом выбрасывать.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 31 марта, достигло 2337.

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