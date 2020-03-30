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МЭР согласовал проект введения временной квоты на экспорт зерна

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Минэкономразвития России согласовало проект постановления о введение временной квоты с 1 апреля на экспорт зерна из РФ. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

«Мы согласовали такой проект постановления 27 марта в рамках работы по борьбе с коронавирусом», — уточнил собеседник информагентства.

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Вместе с тем на минувшей неделе идея о таком ограничении прозвучала от Минсельхоза РФ. Речь шла о ключевых для внутреннего рынка зерновых культурах: пшеница, рожь, кукуруза и ячмень. Предложенная министерством квота — 7 млн т.

По данным Минсельхоза, на Россию приходится более 80% производства зерна в Евразийском экономическом союзе.

24 марта Минсельхоз заявил о снижении спроса на крупы, макароны и консервы в России. По сведения министерства, обстановка на продовольственном рынке остается стабильной и дефицита продукции на складах нет.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. По состоянию на 30 марта число заразившихся коронавирусом в России достигло 1836 человек.

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