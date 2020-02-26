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Озимые культуры пережили теплую зиму в Брянской области

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В Брянской области специалисты обследовали площади посевов озимых культур. Большая часть зерновых находится в хорошем состоянии.

Мониторинг проводился на площади 78,6 тыс. га. В ходе обследований специалисты определяли жизнеспособность посевов и составляли план мероприятий по уходу за ними. Согласно результатам обхода, 83,4% посевов находятся в хорошем состоянии. Состояние остальных озимых удовлетворительное, уточняет интернет-газета «Брянские новости».

Растений в плохом и очень плохом состоянии не обнаружено.

В восьми районах выявлено поражение посевов мучнистой росой. В Дубровском районе грибок распространился на площади около 50 га. Эксперты уточнили, что из-за отсутствия морозов вредители и патогены могли благоприятно перезимовать, в связи с чем аграриям рекоменовано провести фунгицидные и инсектицидные обработки.

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