Налоговые отчисления от сельской отрасли увеличились в Омской области

Агрокомпании Омской области в 2019 году принесли в бюджет 1,9 млрд рублей за счет налоговых отчислений. Данный показатель увеличился на 300 млн рублей по сравнению с 2018 годом.

Как сообщает УФНС по Омской области, в прошлом году от предприятий, занятых в отрасли «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство», в бюджет поступило 1,9 млрд рублей налогов. Это около 1% от общего объема поступлений налогоплательщиков в консолидированный бюджет России, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

По сравнению с 2018 годом сельхозпредприятия увеличили отчисления на 300 млн рублей, что составляет 19,8%. Рост налоговых поступлений годом ранее составил 6,2 млн рублей или 0,4%.

Ранее сообщалось, что в Омской области на поддержку сельского хозяйства в 2020 году направят около 1,5 млрд рублей. Больше половины суммы получат производители в области растениеводства. Минсельхоз ставит задачу прироста продукции в 1%.