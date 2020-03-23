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Малое количество снега не повлияло на состояние озимых в Подмосковье

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В Московской области малоснежная зима значительно не повлияла на сельское хозяйство. Озимые культуры находятся в удовлетворительном состоянии.

По данным министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, за счет зимних дождей запас влаги в почве оказался достаточным для растений. Озимые культуры нормально перенесли зиму, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня». Площадь посева озимых составила 95 тыс. га, что на 4,6% больше уровня прошлого года.

По посевам озимых лидируют Луховицы и Зарайск.

Ранее сообщалось, что озимые культуры хорошо пережили зиму в Брянской области, однако на части площадей выявлено поражение посевов мучнистой росой.

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