Малое количество снега не повлияло на состояние озимых в Подмосковье
В Московской области малоснежная зима значительно не повлияла на сельское хозяйство. Озимые культуры находятся в удовлетворительном состоянии.
По данным министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, за счет зимних дождей запас влаги в почве оказался достаточным для растений. Озимые культуры нормально перенесли зиму, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня». Площадь посева озимых составила 95 тыс. га, что на 4,6% больше уровня прошлого года.
По посевам озимых лидируют Луховицы и Зарайск.
Ранее сообщалось, что озимые культуры хорошо пережили зиму в Брянской области, однако на части площадей выявлено поражение посевов мучнистой росой.