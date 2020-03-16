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Посевная кампания стартует в Хабаровском крае в апреле

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В Хабаровском крае продолжается подготовка к посевной кампании. Аграрии планируют приступить к севу ранних зерновых уже через месяц, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

В 2020 году под пшеницу, овес и ячмень отведено 9,8 тыс. га в Хабаровском, Бикинском, Вяземском районах и районе имени Лазо. По информации министерства сельского хозяйства, торговли и пищевой и перерабатывающей промышленности края, сейчас аграрии приступили к очистке семян, выращенных в 2019 году, пишет ИА AmurMedia.

Как объяснил консультант отдела растениеводства управления по развитию агропромышленного комплекса и племенной работы минсельхоза края Сергей Фирстов, от сорной примеси очистят 340 т семян овса, пшеницы и ячменя. К севу планируют приступить с 15–20 апреля. К 1 мая также завершат подготовку сои, а к севу хотят приступить после майских праздников.

В этом году в регионе на 400 га увеличат посевные площади. Всего под хозяйственные культуры отведено 76,6 тыс. га.

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