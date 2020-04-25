Лукашенко пообещал белорусам новую конституцию

В ближайшие пять лет в Белоруссии появится новая конституция. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время субботника 25 апреля о причине того, почему его послание парламенту и гражданам страны было отложено.

«Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую конституцию. Есть вопросы, на которые есть ответы. И очень много вопросов, их больше, на которые ответа нет», — приводит слова Лукашенко агентство «БелТА».

По его словам, послание, которое планировалось на середину апреля, состоится позже, так как есть много вопросов, на которые «в условиях пандемии и быстрого изменения ситуации во всем мире просто нет однозначных ответов».

Однако, по словам политика, если бы мероприятие состоялось в намеченные сроки, по ряду фундаментальных вопросов ответы есть. Например, в отношении предстоящих в Белоруссии президентских выборов. «Тут можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по конституции, как я и обещал», — подчеркнул он.

Ранее агентство со ссылкой на три источника писало, что белорусский лидер должен был выступить с посланием парламенту и народу 16 апреля, но этого не произошло. Сам Лукашенко заявил, что не нужно искать конспирологии в том, что послание отложили. «Поэтому, если там кто-то пишет, что 16-го, 18-го, это неправда. Конкретной даты не было. Ее и не должно было быть», — приводит его слова издание «Гродзненская правда».

Президентские выборы в Белоруссии должны пройти в августе 2020 года. Предыдущие состоялись 11 октября 2015 года.