Обязательный домашний режим самоизоляции в Москве продлен до 11 мая. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин 28 апреля.

«Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших», — пояснил градоначальник в своем блоге.

Также до 11 мая запрещено проведение массовых мероприятий, продлены ограничения на работу организаций. Кафе и рестораны до этой даты должны оставаться закрытыми, продлен запрет на работу салонов красоты, соляриев и саун.

При этом школьники на период с 1 по 11 мая освобождаются от уроков.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин поручил продлить режим нерабочих дней в стране до 11 мая включительно.

В Москве и Подмосковье режим был введен 29 марта в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса. 15 апреля из-за ухудшения ситуации власти ввели электронные пропуска для перемещения на личном и общественном транспорте. Контроль за соблюдением режима производится в автоматическом режиме.

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За последние сутки в Москве коронавирус был обнаружен еще у 3075 человек. Общее число зараженных в столице составляет 48426 человек. Выздоровели 4130 пациентов, 479 — скончались.

По прогнозам инфекционистов, в Москве пик заражаеомсти коронавирусом придется на майские праздники, а по России — на конец мая. По мнению специалиста Евгения Тимакова, эпидемия закончится к лету, пишет «Газета.ру».

Сергей Собянин полагает, что городу предстоит бороться с коронавирусом еще несколько недель, так как столица не прошла еще и половину пути. По его словам, показатель заражаемости ежедневно растет примерно на 15%.

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