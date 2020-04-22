В Москве и Подмосковье заработал автоматизированный контроль пропусков

В Москве с 22 апреля заработал автоматизированный контроль цифровых пропусков для передвижения на транспорте по Москве и Подмосковью.

Такая мера позволит «почти полностью отказаться от ручного контроля пропусков». Нововведение является техническим совершенствованием системы цифровых пропусков, а не ужесточением введенных в столице ограничительных мер, цитирует ТАСС слова мэра Москвы Сергея Собянина.

Будут использоваться турникеты в метро, городские камеры наблюдения.

«Есть техническая возможность внести номер автомобиля, своей транспортной карты, перемещаться, не переживая за то, что вас остановят, начнут задавать вопросы, если вы сделали все правильно», — приводит слова первого заместителя руководителя аппарата мэра Алексея Немерюка агентство.

Для того, чтобы совершить в Москве поездку на общественном транспорте или в метро, необходимо иметь карту «Тройка», «Стрелка», месячный проездной или же социальную карту жителя Москвы или Подмосковья. Также нужно внести номера этих карт в цифровой пропуск через специальный раздел на сайте nedoma.mos.ru. Жители Московской области могут воспользоваться сайтом госуслуг или же мобильным приложением «Госуслуги СТОП Коронавирус».

После этого турникеты, установленные на входе в метро или же валидаторы в наземном общественном транспорте, считают информацию с карты и пропустят пассажира. Как отметили в мэрии, внести информацию о карте следует не позже, чем за пять часов до поездки,

Контролировать наличие цифрового пропуска у автомобилистов с 22 апреля, кроме сотрудников ГИБДД, смогут и установленные на дорогах камеры фото- и видеофиксации. Теперь для поездки на личной или служебной машине ее госномер также следует указать в цифровом пропуске. Порядок здесь тот же, что и при указании номеров карт для проезда в общественном транспорте.

Ранее оперштаб объяснил, почему москвичам могут аннулировать цифровые пропуска.

С 13 апреля в Москве и Подмосковье введен пропускной режим для поездок на транспорте. С 15 апреля наличие электронного пропуска обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Для передвижения пешком пропуск не требуется. Выходить на улицу по-прежнему можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома.