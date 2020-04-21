Названы условия для аннулирования цифровых пропусков

Не прошедшие проверку цифровые пропуска будут аннулированы. Можно оформить повторно, но внимательно указав данные, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Там пояснили, что цифровые пропуска выдаются сразу после заполнения специальной формы, чтобы горожане не ждали результатов проверок, но позже заявка ее проходит.

В первую очередь проверяется правильность заполнения формы. Например, с цифрами в фамилии, имени или отчестве проверку не пройдут. В заявках на рабочий пропуск, при помощи баз ФНС, обязательно проверяется ИНН работодателя. Также смотрят не числится ли человек в реестре граждан, которые обязаны соблюдать режим полной изоляции – это, например, пациенты с коронавирусом и контактировавшие с ними.

Если все данные были заполнены правильно, но пропуск все равно аннулировали, то необходимо оформить новый пропуск, а при подаче заявки внимательно проверить все данные. Если же пропуск оформляется по СМС, обращать внимание на правильность использования шаблона.

На данный момент несколько рабочих пропусков считаются действительными, но в дальнейшем пропуска-дубли аннулируют, и останется один действующий пропуск. Извещение об аннуляции одного из пропусков придет на телефон или e-mail, указанный при заполнении заявки.

Пропуск для посещения врача может быть отменен, если информация о записи на прием не подтвердится.

В сообщении подчеркивается, что проверки носят выборочный характер.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в мегаполисе ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков. Ими воспользовались десятки тысяч жителей Москвы.

Пешеходам пропуска пока не нужны. Для передвижения по городу необходим документ, где указан адрес проживания гражданина.

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек.

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