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Суд в Москве получил еще три дела о нарушении самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Головинский суд Москвы получил еще три протокола по нарушениям самоизоляции жителями города. Это следует из базы судов общей юрисдикции, пишет ТАСС во вторник, 21 апреля.

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В суде 20 апреля были зарегистрированы три дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Президент Владимир Путин утвердил 1 апреля поправки в КоАП об ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер для физических лиц и организаций в стране. Многих нарушителей режима самоизоляции уже оштрафовали. Сумма штрафа по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения для граждан может составить до 15 тыс. рублей.

С вечера 29 марта в Москве и Московской области действует обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Период с 30 марта по 30 апреля объявлен нерабочим.

Исключение составляют продуктовые магазины и магазины, продающие товары первой необходимости, зоотовары, аптеки и некоторые другие сферы. В торговых точках в районе касс должна быть нанесена разметка, позволяющая покупателям соблюдать дистанцию друг от друга в полтора метра.

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек.

Всего с момента начала пандемии в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса во всех 85 регионах, умерли 456 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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