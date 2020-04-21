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В России выявили 5642 новых случая коронавируса

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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За прошедшие сутки в России зафиксированы 5642 новых случая заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

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Из них 45,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 51 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 427 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах.

Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек.

За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

Накануне глава федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что Россия до мая выйдет на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией. Она отметила, что рост числа тяжелых форм коронавируса остановился и наблюдается только общий прирост зараженных.

По словам Скворцовой, около 30% случаев коронавируса проходит в легкой форме, похожей на ОРВИ.

В тот же день, 20 апреля, замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что на следующей неделе в России зарегистрируют тест-систему, которая выявляет антитела, нейтрализующие коронавирус.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков. Ими воспользовались десятки тысяч жителей Москвы.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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