Скворцова назвала долю пациентов с легкой формой коронавируса

Около 30% случаев коронавируса проходит в легкой форме, похожей на ОРВИ. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщила глава федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью программе «Познер».

«Фактически мы сейчас видим уже на нашей популяции, что 40% — это бессимптомные случаи заражения, и где-то 30% — легкие формы, которые протекают, как обычное ОРВИ», — сказала Скворцова.

Вместе с тем, она отметила, что около 15% пациентов в стационаре и это, по ее словам, очень тяжелые больные. Скворцова подчеркнула, что вирус поражает и сердце, и почки, и печень.

Накануне, 19 апреля, в столичном оперштабе по коронавирусу сообщили, что почти 60% москвичей с подтвержденной инфекцией не имеют симптомов заболевания.

На минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что число зараженных коронавирусом, у которых не проявляются симптомы инфекции, увеличивается.

Тогда же завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета профессор Сергей Авдеев заявил, что последствия бессимптомного течения COVID-19 могут быть разными и серьезные осложнения не исключены.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом, из них 4268 — за последние сутки.

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