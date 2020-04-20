Прямой эфир
Сюжет:

Скворцова назвала долю пациентов с легкой формой коронавируса

0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 30% случаев коронавируса проходит в легкой форме, похожей на ОРВИ. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщила глава федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью программе «Познер».

Коечный фронт: руководители регионов готовятся к росту числа зараженных
На борьбу с коронавирусом субъектам выделено еще 36 млрд рублей

«Фактически мы сейчас видим уже на нашей популяции, что 40% — это бессимптомные случаи заражения, и где-то 30% — легкие формы, которые протекают, как обычное ОРВИ», — сказала Скворцова.

Вместе с тем, она отметила, что около 15% пациентов в стационаре и это, по ее словам, очень тяжелые больные. Скворцова подчеркнула, что вирус поражает и сердце, и почки, и печень.

Накануне, 19 апреля, в столичном оперштабе по коронавирусу сообщили, что почти 60% москвичей с подтвержденной инфекцией не имеют симптомов заболевания.

На минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что число зараженных коронавирусом, у которых не проявляются симптомы инфекции, увеличивается.

Тогда же завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета профессор Сергей Авдеев заявил, что последствия бессимптомного течения COVID-19 могут быть разными и серьезные осложнения не исключены.

корона

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом, из них 4268 — за последние сутки.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Москвы рассказали о соблюдении горожанами самоизоляции
Тест на антитела к COVID-19 зарегистрируют на следующей неделе
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020