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Скворцова назвала сроки выхода РФ на плато по заражению коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия до мая выйдет на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией. Об этом 20 апреля заявила глава глава федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире программы «Познер».

«Мы недалеко от пика. Аналитики ФМБА считают, что до мая мы точно будем на плато, конец этой — начало следующей недели. Сколько времени пробудем на нем [плато] —трудно сказать», — сказала Скворцова.

Она отметила, что рост числа тяжелых форм коронавируса остановился и наблюдается только общий прирост зараженных.

«Это свидетельствует о том, что процесс тот же, а выявляемость улучшилась, выявляем бессимптомные формы, число максимально приближенное к реальному», — подчеркнула глава ФМБА.

Скворцова добавила, что выявление более 6 тыс. инфицированных в минувшее воскресенье связано с расширение круга тестируемых лиц.

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