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В Москве трое пациентов выздоровели от COVID-19 после переливания плазмы

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Трое пациентов с коронавирусной инфекцией выздоровели в Москве после переливания им донорской плазмы. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Врачи, по ее словам, отмечают, что после переливания плазмы крови выздоровевших от COVID-19 пациентов новые инфицированные справляются с болезнью легче и быстрее.

«Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через 10 дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней. Все они сейчас находятся в хорошем состоянии. Мы надеемся, что количество таких выздоровевших будет расти и этот метод лечения поможет нам справиться с пандемией коронавируса», — заявила Ракова.

Двое из вылечившихся, по данным вице-мэра, проходили лечение НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, а еще один — в городской клинической больнице № 52.

Накануне Ракова сообщала, что донорами плазмы в Москве стали 60 пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции.

19 апреля власти Москвы анонсировали выплаты для людей, излечившихся от коронавируса и желающих стать донорами плазмы крови для новых заболевших.

Денежное вознаграждение донорам будет предоставляться из расчета 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.

Все желающие сдать плазму крови после победы над коронавирусной инфекцией могут ежедневно с 9:00 до 19:00 обращаться на «горячую линию» по номеру 8 (495) 870-45-16.

О том, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов, заявили в начале апреля ученые из Гонконга. В настоящий момент в России в разработке и тестировании этой технологии принимают участие НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, городская клиническая больница № 52 и Центр крови им. О.К. Гаврилова.

Совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи специалисты изучают иммунитет доноров. Как отмечают медики, кровь выздоровевших от COVID-19 содержит антитела к данному заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

По данным портала стопкоронавирус.рф на утро 21 апреля, в Москве зафиксировано 26 350 случаев инфицирования, выздоровели — 1838 пациентов, умерли — 204 человека. Всего в стране, как сообщает портал, зарегистрирован 47 121 случай заболевания, скончались 405 человек, вылечились — 3446.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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