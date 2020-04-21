В Москве трое пациентов выздоровели от COVID-19 после переливания плазмы

Трое пациентов с коронавирусной инфекцией выздоровели в Москве после переливания им донорской плазмы. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Врачи, по ее словам, отмечают, что после переливания плазмы крови выздоровевших от COVID-19 пациентов новые инфицированные справляются с болезнью легче и быстрее.

«Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через 10 дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней. Все они сейчас находятся в хорошем состоянии. Мы надеемся, что количество таких выздоровевших будет расти и этот метод лечения поможет нам справиться с пандемией коронавируса», — заявила Ракова.

Двое из вылечившихся, по данным вице-мэра, проходили лечение НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, а еще один — в городской клинической больнице № 52.

Накануне Ракова сообщала, что донорами плазмы в Москве стали 60 пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции.

19 апреля власти Москвы анонсировали выплаты для людей, излечившихся от коронавируса и желающих стать донорами плазмы крови для новых заболевших.

Денежное вознаграждение донорам будет предоставляться из расчета 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.

Все желающие сдать плазму крови после победы над коронавирусной инфекцией могут ежедневно с 9:00 до 19:00 обращаться на «горячую линию» по номеру 8 (495) 870-45-16.

О том, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов, заявили в начале апреля ученые из Гонконга. В настоящий момент в России в разработке и тестировании этой технологии принимают участие НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, городская клиническая больница № 52 и Центр крови им. О.К. Гаврилова.

Совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи специалисты изучают иммунитет доноров. Как отмечают медики, кровь выздоровевших от COVID-19 содержит антитела к данному заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

По данным портала стопкоронавирус.рф на утро 21 апреля, в Москве зафиксировано 26 350 случаев инфицирования, выздоровели — 1838 пациентов, умерли — 204 человека. Всего в стране, как сообщает портал, зарегистрирован 47 121 случай заболевания, скончались 405 человек, вылечились — 3446.

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