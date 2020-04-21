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Чрезмерное использование антисептиков может снизить их эффективность

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Слишком частое или неправильное использование средств дезинфекции может привести к мутации вирусов, приводит научное исследование издание The Conversation.

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Антисептики разрушают ДНК бактерий, но могут вызвать мутации и выработать у определенных вирусов иммунитет к препаратам. По мнению авторов статьи, в теории ложные методы защиты от вирусов могут вызвать новые вспышки инфекций и увеличение смертности.

Не рекомендуют специалисты и самодельные санитайзеры, изготавливаемые на основе спирта. Их эффективность не доказана, и они могут вызвать побочные эффекты.

Бытовая химия (средства для мытья посуды, уборки, стирки) тоже не справляется с вирусами. Многие химические соединения в их составе могут навредить коже рук и организму в целом.

Чтобы избежать вреда, медики советуют относиться к антисептическим средствам как к лекарству — пользоваться ими ограниченное количество времени и в соответствии с инструкцией.

Китайские ученые смоделировали атаку коронавируса на организм и выяснили, что препараты хлорохин и фавипиравир наиболее эффективны в борьбе с ним.

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