Чрезмерное использование антисептиков может снизить их эффективность

Слишком частое или неправильное использование средств дезинфекции может привести к мутации вирусов, приводит научное исследование издание The Conversation.

Антисептики разрушают ДНК бактерий, но могут вызвать мутации и выработать у определенных вирусов иммунитет к препаратам. По мнению авторов статьи, в теории ложные методы защиты от вирусов могут вызвать новые вспышки инфекций и увеличение смертности.

Не рекомендуют специалисты и самодельные санитайзеры, изготавливаемые на основе спирта. Их эффективность не доказана, и они могут вызвать побочные эффекты.

Бытовая химия (средства для мытья посуды, уборки, стирки) тоже не справляется с вирусами. Многие химические соединения в их составе могут навредить коже рук и организму в целом.

Чтобы избежать вреда, медики советуют относиться к антисептическим средствам как к лекарству — пользоваться ими ограниченное количество времени и в соответствии с инструкцией.

Китайские ученые смоделировали атаку коронавируса на организм и выяснили, что препараты хлорохин и фавипиравир наиболее эффективны в борьбе с ним.