Мойте с мылом: продажи бытовой химии резко выросли

В российской рознице новый фаворит: с начала апреля резко подскочили продажи средств для уборки. В крупнейших торговых сетях эти товары продемонстрировали двузначные темпы роста: средства для мытья полов — на 98%, влажные салфетки — на 51%, мыло — на 50% и так далее. Об этом «Известиям» рассказали в компании Nielsen, которая провела соответствующее исследование. Продажи антисептиков при этом продолжают увеличиваться на тысячи процентов. И даже после окончания пандемии спрос на средства бытовой химии и санитайзеры может остаться на высоком уровне , так как россияне будут и дальше уделять чистоте и гигиене повышенное внимание.

Всеобщая дезинфекция

В крупных торговых сетях резко выросли продажи бытовой химии. По данным Nielsen, с 30 марта по 5 апреля спрос на средства для мытья полов, в сравнении с аналогичной неделей прошлого года, увеличился на 98%, на влажные салфетки — на 51%, мыло — на 50%. Также почти в полтора раза (42%) повысились объемы реализации универсальных средств для уборки дома, а продажи антисептиков выросли еще на 2703%. Хотя уже в начале марта, когда коронавирус начал распространяться в стране, продажи антисептиков подскочили сразу на 10 000%.

По словам директора по работе с ритейлерами компании Nielsen Россия Константина Локтева, вначале россияне создавали запасы продуктов питания длительного хранения, а потом начали закупаться товарами для поддержания чистоты. Схожая тенденция наблюдалась и во многих других странах, затронутых COVID-19. Это связано с изменением привычек покупателей на фоне распространения вируса, плюс люди стали больше беспокоиться за свое здоровье.

дезинфекция Линия производства антисептического средства Фото: РИА Новости/Илья Питалев

С большой долей вероятности можно утверждать, что после завершения пандемии потребители продолжат тщательно следить за гигиеной, подчеркнул Константин Локтев.

— В данный момент здоровье — основная причина для беспокойства большинства потребителей в России. 72% опрошенных, согласно исследованию Nielsen, в конце марта поставили ее на первое место, тогда как в середине месяца таких было 66%, — отметил он. — По этой причине из участников исследования 64% стали чаще мыть руки, каждый третий (33%) активнее использует санитайзеры, а более четверти (26%) регулярно убираются дома.

Чистый дом

В пресс-службе «Ашана» «Известиям» сказали, что в интернет-магазине ритейлера спрос на бытовую химию, а также жидкое и твердое туалетное мыло, влажные салфетки для уборки, освежители воздуха в апреле вырос вдвое. Тогда как в стационарных магазинах продажи, напротив, снизились. Такая динамика связана с введением режима самоизоляции: из офлайна трафик переходит в онлайн, отметили в компании.

В пресс-службе «Магнита» «Известиям» сообщили, что начали фиксировать рост спроса на средства для уборки с марта. Тенденция свидетельствует о том, что в период самоизоляции люди стали чаще наводить порядок в доме. С начала апреля продажи средств для мытья пола выросли в полтора раза, а универсальных средств для уборки дома — на треть.

Коммерческий директор «Утконос онлайн» Михаил Толоконников также заявил, что компания наблюдает повышенный спрос на товары для поддержания чистоты, в частности бытовую химию. В разговоре с «Известиями» он уточнил, что рост начался еще в марте, а в апреле динамика продаж год к году немного снизилась, но продолжает держаться на достаточно высоком уровне. Например, с начала апреля категория «Мыло» в штучном выражении прирастает более чем на 120% к прошлому году, при этом пик пришелся на последнюю неделю марта с показателем в 151%.

дезинфекция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Наибольшим спросом пользуются влажные салфетки: в конце марта — +294%, а к середине апреля — +164%. Продажи универсальных средств для уборки выросли в последнюю неделю прошлого месяца чуть больше чем на 100% к аналогичному периоду 2019 года, но уже в начале апреля темп снизился до 79%, а к середине месяца составил почти 20%.

Общий рост связан, в первую очередь, с высокой востребованностью доставки на дом в целом — это касается как продуктов, так и товаров повседневного спроса, уточнил Михаил Толоконников.

Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко подтвердил «Известиям», что товары бытовой химии и личной гигиены сейчас пользуются повышенным спросом. Эксперт напомнил, что средства личной гигиены, товары для дезинфекции и поддержания чистоты были в числе категорий товаров, на которые наблюдался ажиотажный спрос в середине марта 2020 года. Именно тогда был пик их популярности.

По итогам марта производители зафиксировали рост продаж в этих категориях на 15–20%, что не исключает более высоких значений в отдельные недели, сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. Данных за апрель пока нет, уточнил он. Эксперт напомнил, что эта продукция так и не попала в список товаров первой необходимости.

— Это создает неопределенность в плане производства, особенно в условиях, когда некоторые субъекты вводят пропускную систему для передвижения граждан и транспорта, — отметил Алексей Поповичев.

Сейчас решения по работе предприятий, выпускающих бытовую химию, принимаются на уровне регионов, отметил он.