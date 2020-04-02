Санитарная доработка: список самых необходимых товаров хотят расширить

Бизнес предложил включить дезинфицирующие, моющие и чистящие средства в список товаров первой необходимости — сейчас в нем остались только туалетное и хозяйственное мыло, а также стиральный порошок. С этой инициативой к главе правительства Михаилу Мишустину обратилась ассоциация «Русбренд». Новая мера позволит предприятиям не останавливать работу в периоды вынужденных выходных, следует из письма, с которым ознакомились «Известия». Пока запасы производителей и сетей позволяют обеспечить население этими товарами, но ситуация может измениться: есть риск, что в перспективе средства для мытья посуды, туалетов и ванных комнат, а также дезинфицирующие жидкости для офисов и предприятий пропадут с полок, считают в «Русбренде».

Мыть и чистить

Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» (объединяет крупнейших российских и международных изготовителей и поставщиков) 30 марта обратилась с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину. Она предложила дополнить перечень непродовольственных товаров первой необходимости новыми наименованиями. «Известия» ознакомились с документом. Речь идет о таких категориях, как дезинфицирующие, а также чистящие и моющие средства, включая те, которые используются для туалетов и ванных комнат.

29 марта правительство утвердило изменения в рекомендованный список непродовольственных товаров первой необходимости. В нем пункт «мыло, а также моющие, чистящие и полирующие средства» заменили на две новые позиции: туалетное и хозяйственное мыло. В перечне есть также антисептики для рук, влажные салфетки и стиральные порошки. Но исчезли другие критически важные позиции.

В письме «Русбренда» сказано, что Всемирная организация здравоохранения и Роспотребнадзор рекомендуют для эффективной, достаточной гигиены, а также дезинфекции общественных и жилых помещений использовать хлор- и кислородактивные, катионные поверхностно-активные вещества. Это помогает остановить распространение инфекций, а также позволяет проводить мероприятия по профилактике коронавируса.

Такой состав ингредиентов как раз присутствует в продукции, которую ассоциация предлагает включить в список товаров первой необходимости. Средства бытовой химии и дезинфекции пользуются сейчас повышенным спросом как у населения, так и у организаций коммерческого, некоммерческого и государственного секторов. Поэтому предприятия по выпуску таких товаров работают на максимуме своей производительности.

Впрочем, согласно указу президента «Об объявлении в РФ нерабочих дней» (с 30 марта по 3 апреля), заводы, которые не производят товары первой необходимости, не могут функционировать во время вынужденных выходных, сказал «Известиям» исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. Расширение перечня дезинфицирующих и чистящих средств позволит обеспечить бесперебойную работу предприятий. А значит, и своевременную поставку продукции в торговые сети, а также гражданам и организациям.

— Мы понимаем, что новый режим с дополнительными нерабочими днями может быть продлен. Мировой опыт подсказывает, что это возможно, поэтому компании уже сейчас хотят прояснить ситуацию. А в случае продления нового режима гарантированно функционировать без перерывов, — пояснил Алексей Поповичев.

Он добавил, что региональные власти могут корректировать новый список товаров на своем уровне. В итоге в некоторых субъектах предприятия работают, в других — стоят. Бизнесу приходится тратить дополнительные усилия для переговоров на локальном уровне. Но этого можно избежать, если дезинфицирующие, чистящие и моющие средства попадут в список продукции первой необходимости, уверен он.

Запасы не вечны

По оценкам «Русбренда», у предприятий пока есть складские запасы продукции, поэтому ее дефицита в ближайшее время не возникнет. Но в перспективе такой сценарий вполне возможен, заверил Алексей Поповичев. Он не стал уточнять, в течение какого времени компании смогут поставлять в магазины уже произведенную продукцию.

Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко уточнил в разговоре с «Известиями», что в сетях, которые входят в объединение, запас по хозяйственно-бытовым категориям сформирован в среднем на срок в два месяца. По некоторым позициям — больше. Как ранее писали «Известия», правительство готово разработать меры поддержки для тех ритейлеров, которые будут создавать сверхнормативные запасы. Для них могут предусмотреть субсидирование процентных ставок по кредитам.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал «Известиям», что поддерживает стремление компаний расширить список товаров первой необходимости. Это позволит предприятиям не только беспрерывно работать, что важно в сложившейся ситуации неопределенности, но и, вероятно, получать различные бонусы и преференции от государства.

— Дезинфицирующие, чистящие и моющие средства, по моему мнению, все-таки являются товарами первой необходимости в момент, когда население активно скупает подобные товары и верит, что они могут помочь в борьбе с коронавирусом, — подчеркнул эксперт.

Любой застой в промышленности оказывает негативное влияние: персонал расслабляется, производительность труда падает, поэтому процессы должны быть в динамике, уверен эксперт.

В пресс-службах правительства, Минпромторга и Минтруда на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.